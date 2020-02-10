حامد الشراب ينشر صورة لابنه: «أنا بابا تافه جدًا»

شارك الفنان حامد الشراب متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بأول صورة لمولوده آدم، ورزق به في 2 سبتمبر العام الماضي.وظهر حامد الشراب في الصورة وهو يضع طفله على طريقة الكنغجر، وعلق عليها: «أنا بابا تافه جدًا» وحصدت الصورة تعليقات تغزلت في جمال طفله.واحتفل حامد الشراب بزفافه على عروس من خارج الوسط الفني في 2 سبتمبر الماضي في حفل حضره نجوم مسرح مصر كاملين، وعدد من المقربين، ورزق بطفله بالتزامن مع يوم عيد زواجه.وأطلق نجم مسرح مصر أغنية خاصة بزفافه عبر صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب" تحمل اسم "سنين"، والأغنية من كلمات وائل حمزة، وألحان محمد شريف، وتوزيع مصطفى أنور، وميكس وهندسة صوتية محمود عزت.