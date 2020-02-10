مباحثات بين رئيس الحكومة المغربية ونظيره الأثيوبي

أجرى رئيس حكومة المغرب الدكتور سعد الدين العثماني، مباحثات اليوم مع رئيس الوزراء الاثيوبى آبي أحمد، حول العلاقات بين البلدين التي وصفها بالجيدة.وأوضح رئيس الحكومة في تصريح للصحافة، أن المباحثات تطرقت لسبل تطوير تلك العلاقات، خصوصا على المستوى الاقتصادي حيث هناك مشاريع انطلقت وأخرى مبرمجة.وتعلقت المباحثات بكيفية تسريع تنفيذ تلك المشاريع، خاصة مايتعلق بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وتنويعه ليشمل الأسمدة المستعملة في المجال الزراعي، والطاقة خصوصًا الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.وذكر رئيس الحكومة أن هناك اتفاقيات سبق توقيعها خلال زيارة الملك محمد السادس لإثيوبيا 2016، مشيرًا إلى أن لدى البلدين خريطة طريق واضحة، وهناك حرص على العمل بها ومواصلة تنفيذ المشاريع المتفق عليها على الأرض.