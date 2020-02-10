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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين رئيس الحكومة المغربية ونظيره الأثيوبي

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:12 م
الدكتور سعد الدين
الدكتور سعد الدين العثماني
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أجرى رئيس حكومة المغرب الدكتور سعد الدين العثماني، مباحثات اليوم مع رئيس الوزراء الاثيوبى آبي أحمد، حول العلاقات بين البلدين التي وصفها بالجيدة.

وأوضح رئيس الحكومة في تصريح للصحافة، أن المباحثات تطرقت لسبل تطوير تلك العلاقات، خصوصا على المستوى الاقتصادي حيث هناك مشاريع انطلقت وأخرى مبرمجة.

وتعلقت المباحثات بكيفية تسريع تنفيذ تلك المشاريع، خاصة مايتعلق بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وتنويعه ليشمل الأسمدة المستعملة في المجال الزراعي، والطاقة خصوصًا الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.

وذكر رئيس الحكومة أن هناك اتفاقيات سبق توقيعها خلال زيارة الملك محمد السادس لإثيوبيا 2016، مشيرًا إلى أن لدى البلدين خريطة طريق واضحة، وهناك حرص على العمل بها ومواصلة تنفيذ المشاريع المتفق عليها على الأرض.

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