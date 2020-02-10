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الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس إندونيسيا يدعو لإقامة شراكة أوثق مع أستراليا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 07:43 ص
الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
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دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، إلى إقامة شراكة أوثق بين بلاده وأستراليا، مشيرا إلى أن القيم الديمقراطية المشتركة بين الجانبين مهددة باقتصاد عالمي غير واضح الملامح.

وقال ويدودو إن إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، من المتوقع أن تصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2050.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن دعوة ويدودو جاءت خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان الاسترالي خلال زيارته الحالية لكانبرا.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن مسئولين من إندونيسيا وأستراليا قد وقعوا في وقت سابق على وثائق تدعم التجارة الحرة الثنائية التي تعمق الروابط واسعة النطاق بين الدولتين الجارتين، مشيرة إلى أن الحكومة الاسترالية تحاول تقليل اعتمادها الاقتصادي بشكل كبير على الصين.

من جانبه، توقع رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أن تصبح أندونيسيا واحدة من الاقتصادات البارزة في العالم خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.

وقال موريسون إن اتفاقية التجارة الحرة متعددة الأوجه والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من هذا العام ستكون مفيدة للجانبين.

كما أعرب موريسون عن امتنانه لإندونيسيا لإرسالها مهندسين عسكريين وأطقم طواريء للمساعدة في إعادة البناء بعد حرائق الغابات الأخيرة التي شهدتها استراليا.

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