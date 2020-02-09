سمير فرج: الإرهاب لن ينتهي في يوم وليلة وتقدمنا كثيرًا في مواجهته

علق اللواء سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق، على إحباط القوات المسلحة لمخطط إرهابي قبل قليل، الذي استهدف ارتكازًا أمنيًا بشمال سيناء، قائلًا: إن الإرهاب لن ينتهي في يوم وليلة.وأضاف فرج خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن": "أمامنا أمثلة للإرهاب في دول أخرى مثل المملكة المتحدة التي حاربت الإرهاب لمدة 7 سنوات، تلتها إسبانيا التي مكثت في حربها نحو 5 سنوات، وغيرها من الدول".وأردف: "رغم كل ذلك نحن تقدمنا كثيرًا.. الحمد لله كنا فين وبقينا فين، الإرهاب بدأ ينحسر في موجاته وأخذ منحنى متسعًا من حيث الفترة الزمنية للأحداث لكن سيأخذ وقته شأنه شأن الإرهاب في كل دول العالم".وتمكنت عناصر القوات المسلحة، من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.وقال المتحدث العسكري في بيان له: "نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابطين و5 درجات أخرى".وأضاف، أنه جار أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.