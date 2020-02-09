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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البابا فرانسيس يعرب عن قلقه على الفارين من معارك إدلب

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:53 م
البابا فرانسيس
البابا فرانسيس
وكالات
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أعرب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، عن قلقه على الفارين من محافظة إدلب في شمال شرق سوريا، آخر منطقة خارجة عن سيطرة النظام السوري، والتي تشن دمشق عملية عسكرية لاستعادتها.

وقال البابا بعد صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان،"أخبار مؤلمة تصلنا باستمرار من شمال غرب سوريا، خصوصًا عن ظروف حياة العديد من النساء والأطفال، وأشخاص أرغموا على الفرار بسبب التصعيد العسكري".

وأضاف "أكرر مناشدتي الملحة للمجتمع الدولي وكل المعنيين بالأمر، أن يستخدموا السبل الدبلوماسية والحوار والمفاوضات واحترام القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية أرواح ومصير المدنيين".

وتوشك قوات النظام السوري على السيطرة على طريق دولي أساسي في المنطقة، إثر تقدم جديد حققته في شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وبدأت قوات النظام في ديسمبر بدعم روسي، هجومًا واسعًا في في مناطق في إدلب وأجوارها والتي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل معارضة أخرى أقل نفوذًا.

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