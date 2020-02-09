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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مسح 88 ألف طالب بمبادرة «نور حياة» بالمنيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:10 م
مبادر نور حياة
مبادر " نور حياة
المنيا - على حسين
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نفذت مبادر "نور حياة" بمحافظة المنيا منذ بدئها في شهر فبراير 2019 حتى الآن، إجراء المسح علي 88 ألف طالب، وعمل 12 ألف و879 نظارة، بإجمالي 121 مدرسة ابتدائي بمراكز ( المنيا- أبوقرقاص - سمالوط - مطاي).

وواصلت المبادرة أعمالها بمحافظة المنيا، اليوم، بمدرستي أبوقرقاص الجديدة، وصلاح الدين للتعليم الأساسي، ضمن استكمال أعمال المرحلة الأولى للمبادرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المدارس، وينفذها صندوق تحيا مصر، بهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية وعلاج الحالات المكتشفة مجانًا. 

و تستهدف المرحلة الحالية من المبادرة أكثر من 60 ألف طالب بالمحافظة، وتابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال المبادرة بالمدرستين، وذلك في جولة رافقه خلالها محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص.

ووجه نائب المحافظ جميع الجهات المعنية بتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المرجو منها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية، تؤكد حرص القيادة السياسية على الاهتمام بصحة المواطن المصري ووضعها في مقدمة الأولويات.

من جهته، أوضح أحمد عبدالحافظ، منسق صندوق تحيا مصر بالمحافظة، أن استئناف المرحلة الأولي للفصل الدراسي الثاني يستهدف أكثر من 60 ألف طالب، بإجمالي 73 مدرسة بمركزي أبوقرقاص وسمالوط، مشيرًا إلي أنه يتم تقديم كل الخدمات مجانًا سواء الكشف أو النظارة التي يختارها الطالب بنفسه.

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