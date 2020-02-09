إيبارشية المنيا تنظم كرنفالا لأطفال مدارس الأحد

نظمت اللجنة الروحية بأسرة البابا شنودة الثالث للخدمات الروحية والتنموية، بإيبارشية المنيا، كرنفالا لأطفال مدارس الأحد تحت عنوان "الطاعة"، وذلك بواحة القديس أنطونيوس بمحافظة المنيا.وبلغ عدد المخدومين حوالي 285 طفلا من قرى عزبة بدوي، والمقدس، والعوام، والجارحي، والشيخ تمي، وكدوان، والمصاص، وسواده، وابوفليو، وعزبة سلطان، ومنطقة كنيسة الأنبا بولا.وبدأ اليوم بالقداس الإلهي وشارك في الصلاة القس باهور يوسف، كاهن كنيسة ماريوحنا بالشيخ تمي، والقس بيشوي كاهن كنيسة القديسين بولس وبطرس بالعوام.