«زراعة البرلمان» توافق على مواد الإصدار بقانون حماية البحيرات

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، على مواد الإصدار بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات المختلفة.ومنح القانون، الحق لرئيس الوزراء، في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر، من تاريخ العمل به، على أن تلغى أحكام القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية.