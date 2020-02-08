رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

قائمة المرشحين لجوائز «ستيم ستار» بـ«إيجبس»

السبت 08/فبراير/2020 - 05:19 م
إيجبس
إيجبس
سيد ابراهيم
طباعة
حصلت «الدستور» على قائمة المرشحين لجوائز المرأة في مجال الطاقة، من ضمن فريق النجوم من طالبات الجامعات المصرية والأجنبية والتي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2020 فبراير الجاري.

وجاءت جوائز "ستيم ستار" النسائية بأجندة "إيجبس" كالتالي:

- أميرة محمد طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- فريدة الهاروني طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- نورواندا سرور طالبة بمرحلة الدكتوراه وباحث مساعد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
- رنيم هشام طالبة بهندسة بترول جامعة القاهرة.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2020) خلال الفترة من 11–13 فبراير الجاري بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الاهتمام البالغ والدعم المستمر من القيادة السياسية لقطاع البترول ويعطي ثقلًا كبيرًا للحدث الذي يعقد تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

المضاربات ترفع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ687 جنيهًا

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

منذ يوم

السيسي أبرزهم.. الصين تعلن قائمة قادة العالم الداعمين لها في «حرب كورونا»

منذ يوم

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

اعترافات طالب الإسكندرية: «أردت إرهاب الدكتور انتقامًا لفصلى»

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

الروائح العطرية تحسن أداء الذاكرة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

منوعات

الجاكيتات الرجالي في أسبوع نيويورك للأزياء (صور)

«الصحة العالمية» تقترح اسمًا جديدًا لـ«كورونا» المستجد

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعانى من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر فى اللثة

مقالات الرأي
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
المزيد

الثقافة

«بدائل» تطرح «هضبة المساخيط» للروائي حجاج أدول

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الإثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو