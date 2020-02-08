قائمة المرشحين لجوائز «ستيم ستار» بـ«إيجبس»

حصلت «الدستور» على قائمة المرشحين لجوائز المرأة في مجال الطاقة، من ضمن فريق النجوم من طالبات الجامعات المصرية والأجنبية والتي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر ومعرض إيجبس 2020 فبراير الجاري.وجاءت جوائز "ستيم ستار" النسائية بأجندة "إيجبس" كالتالي:- أميرة محمد طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.- فريدة الهاروني طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.- نورواندا سرور طالبة بمرحلة الدكتوراه وباحث مساعد بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.- رنيم هشام طالبة بهندسة بترول جامعة القاهرة.كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجبس 2020) خلال الفترة من 11–13 فبراير الجاري بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يعكس الاهتمام البالغ والدعم المستمر من القيادة السياسية لقطاع البترول ويعطي ثقلًا كبيرًا للحدث الذي يعقد تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات الغد من الطاقة".