السيسى يتابع الحالة الصحية للوافدين من ووهان الصينية يوميًا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الحالة الصحية للوافدين من مدينة ووهان الصينية يوميا.وأوضح المصدر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقدم تقريرا دوريا للرئاسة عن مستجدات الوضع داخل الحجر الصحى بمعسكر الإخلاء بمحافظة مرسى مطروح.وأعلنت الوزارة أنها تتابع الوضع الصحي أولا بأول، من خلال غرفة أزمات وزارة الصحة المنعقدة يوميا على مدار الساعة، وأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بإجراء الفحص الشامل للوافدين من مدينة ووهان الصينية يوميًا، للتأكد من خلوهم من أي أعراض لفيروس "كورونا".وأوضحت أن الوزيرة تطمئن على الوافدين عن طريق الفيديو كونفرانس، وأنه حتى الآن لم تظهر الأعراض على أي مواطن.وأضافت أنها شددت على الإجراءات الوقائية الخاصة بالنظافة وطريقة تجميع المخلفات والتخلص منها، كما وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة، للاطمئنان بشكل مستمر على نظافة الأماكن وتوافر كميات كافية من المنظفات لرش الأماكن وتطهيرها.وأشارت إلى أن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن، ولا يوجد أي اشتباه في المواطنين.وكشفت أن الوزارة تتابع مع مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، تأمين كافة مداخل ومخارج البلاد على مستوى الجمهورية، للتأكد من عدم دخول أى مصاب بالفيروس إلى البلاد، خاصة من البلاد التي تم اكتشاف إصابة المواطنين بها.