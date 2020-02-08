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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«قومي المرأة» يهنئ رانيا المشاط باختيارها ضمن الـ50 سيدة الأكثر تأثيرا

السبت 08/فبراير/2020 - 11:21 ص
رانيا المشاط
رانيا المشاط
محمد الشريف
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هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمناسبة لتكريمها من منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا ومجلة "أموال الغد" الاقتصادية، خلال فعاليات "قمة مصر للأفضل" الأربعاء الماضي، على إنجازاتها خلال فترة عملها كأول سيدة تتولى حقيبة وزارة السياحة في مصرخلال الفترة من يناير 2018 وحتى ديسمبر 2019.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، عن سعادتها بتكريم الوزيرة رانيا المشاط والتي استطاعت أن تحقق خلال فترة وجيزة وهي فترة توليها منصب وزيرة السياحة نتائج ملموسة وغير مسبوقة في قطاع السياحة، من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أن المشاط نموذج نسائي ناجح ومتميز لجميع سيدات مصر، نفخر ونعتز به، متمنية لها التوفيق والنجاح وتحقيق المزيد من النجاحات التي تضيف إلى مسيرة المرأة المصرية.

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال توليها منصبها السابقة كوزيرة لقطاع السياحة، شراكات دولية مع أكبر المؤسسات العالمية في الترويج والتسويق، بهدف تغيير الصورة الذهنية عن السياحة في مصر أمام العالم، وهو ما كان له بالغ الأثر على تصنيف مصر، إذ حيث حققت رابع أعلى نمو في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، والأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي، كما جاءت في موقع الصدارة لتحتل المركز الأول للترويج لمقصد سياحي.

وأقيم "منتدى الخمسين" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة 700 قيادية تنفيذية لكبريات الشركات، وتم تكريم أبرز 50 سيدة تأثيرًا في دعم الاقتصاد المصري.

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