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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فلاح يقتل طالبًا فى مشاجرة ببني سويف

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقى طالب مصرعه، اليوم الجمعة، فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية تابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بنى سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة إهناسيا بوقوع مشاجرة ومصاب بقرية النويرة التابعة للمركز بسبب خلافات الجيرة، والذي وجّه بسرعة فضها وضبط طرفيها.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة بين كل من طرف أول "ب. س. ح"، موظف بالسكة الحديد، "49 عاما"، وابنه "م"، طالب، "18 عاما" توفي متأثرا بإصابته باشتباه كسر بالجمجمة وكدمة بالرأس، وطرف ثان "أ. م. م"، دون عمل،" 24 عاما"، وشقيقه "د. م. م"، فلاح، "22 عاما"، وجميعهم مقيمون بقرية النويرة بدائرة المركز.

وتبين اعتداء الطرف الثاني على الأول بالضرب محدثين وفاة الثاني من الطرف الأول متأثرا بإصابته، وضبطت قوات الشرطة طرفي المشاجرة، وتم نقل المصاب لمستشفى بني سويف العام، قبل أن يلقى مصرعه متأثرا بإصابته، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمنع تجدد المشاجرة، وباستجواب والد المتوفى اتهم الثاني من الطرف الثاني وشقيقه، 23 عاما، بإحداث إصابة ابنه، ووفاته متأثرًا بها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين، وتحرر المحضر القانوني اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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