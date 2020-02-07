الإحصاء: تضاعف صادرات الكهرباء لـ51 مليون دولار في 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر من الطاقة الكهربائية تضاعفت إلى حدود 51.1 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019 مقابل 17.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34 مليون دولار خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء إلى أن صادرات الكهرباء شهريًا تراجعت بنهاية عام 2019 لتسجل 845 ألف دولار خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 1.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.وكان جهاز التعبئة والإحصاء، أعلن ارتفاع جملة صادرات مصر لدول العالم لـ 27.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2019 مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.