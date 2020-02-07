650 طبيبًا حضروا قبل إلغاء الجمعية العمومية.. والتسجيل مغلق

حضر 650 طبيبا اليوم الجمعة، إلى النقابة العامة للأطباء، ضمن الدعوات لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة، لمناقشة حادث طبيبات المنيا.وكان من المقرر، أن يجتمع 1000 طبيب، لاكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، فيما أغلق التسجيل في الساعة 12 ظهرا، بعد تسجيل 650 اسما فقط.جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة.وكان عدد من أطباء دفعة طبيبات حادث المنيا، طب المنيا 2017، طالبوا بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث تداعيات حادث المنيا، وإحالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق، بلجنة آداب المهنة بالنقابة، وطالب الدكتور حسين خيرى النقيب العام، الأطباء، بتقديم التوقيعات اللازمة لعقد عمومية طارئة للنقابة، ودراسة قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لها.