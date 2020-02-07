رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 فبراير 2020 الموافق 13 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

650 طبيبًا حضروا قبل إلغاء الجمعية العمومية.. والتسجيل مغلق

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أريج الجيار
طباعة
حضر 650 طبيبا اليوم الجمعة، إلى النقابة العامة للأطباء، ضمن الدعوات لاجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة، لمناقشة حادث طبيبات المنيا.

وكان من المقرر، أن يجتمع 1000 طبيب، لاكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، فيما أغلق التسجيل في الساعة 12 ظهرا، بعد تسجيل 650 اسما فقط.

جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من 220 طبيبا، على خلفية حادث طبيبات المنيا الذى تعرضت له 15 طبيبة ونتج عنه وفاة ثلاث طبيبات وإصابة 12 بإصابات مختلفة أثناء توجههن للتدريب فى برنامج مبادرة صحة المراة بمعهد التدريب بالقاهرة.

وكان عدد من أطباء دفعة طبيبات حادث المنيا، طب المنيا 2017، طالبوا بالدعوة لجمعية عمومية طارئة، لبحث تداعيات حادث المنيا، وإحالة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للتحقيق، بلجنة آداب المهنة بالنقابة، وطالب الدكتور حسين خيرى النقيب العام، الأطباء، بتقديم التوقيعات اللازمة لعقد عمومية طارئة للنقابة، ودراسة قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدعوة لها.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

منذ حوالي 18 ساعة

«رياح وبرودة شديدة».. الأرصاد: موجة عدم استقرار تبدأ الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يكشف موعد سفر الزمالك إلى قطر

منذ حوالي 8 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم غير مستقر وأمطار بهذه المناطق

الصور

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

image description

وزراء وفنانون وإعلاميون في عزاء نادية لطفي

الأكثر قراءة

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

«الصحة العالمية»: لا علاج لـ كورونا حتى الآن

البرلمان يحسم إشكالية «العلاوات الـ5» لأصحاب المعاشات.. الأحد

إنفوجراف

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء في أسبوع (إنفوجراف)

image description

ختان الإناث فى أرقام.. انفوجراف

image description

فستان الجيل الخامس بحفل توزيع جوائز «البافتا» 2020

image description

انفوجراف.... النفقة الزوجية..إجراءات وعقوبة

أيام زمان

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

فنانة كبيرة سرقت «شيئًا ثمينًا» من إحسان عبدالقدوس.. ففضحها

حكاية فنانة أبعدها اسمها الغريب عن السينما.. وتسبب في حبسها

القصة الكاملة لإصابة نادية لطفي بالعمى.. سر معجزات «بولا»

نجم الساعة

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

الصحة

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

فشل التوصل لمصل مضاد لـ «الإيدز»

منوعات

أمل جديد لعلاج السرطان بخلايا دم بيضاء معدلة

«أبل» مضطرة لدفع غرامة مالية بسبب الممارسة المضللة

باحثون: آكل النمل مصدر «كورونا»

الأمطار تخمد حرائق أستراليا

مقالات الرأي
جمال طه
إرهاب إدلب ينتقل لطرابلس عبر الممر التركى
ماجد حبته
الجدة نانسى.. والحاج محمود!
مدحت بشاى
المركز الكاثوليكى ومهرجان الفن السابع
مؤمن المحمدي
لغة القرآن
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: التأليف المسرحي فقد أحد عباقرته

عواض: قوافل ثقافية ومعارض للكتب تجوب قرى مصر

«السياسة والدين في المغرب» جديد المركز الثقافي العربي

صدور «الجذور الإسلامية للتعددية الديمقراطية» عن دار «الرافدين»