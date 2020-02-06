قبل وفاته.. طلعت زكريا يحقق حلم عروسين (فيديو)

حقق الفنان الراحل طلعت زكريا، أمنية عروسين، وشارك في حفل زفافهما قبل رحيله بفترة وجيزة،وعرض برنامج "النهاردة فرحي" الذي يقدمه سعد الصغير عبر فضائية "النهار"، فيديو لطلعت زكريا وهو برفقة العروسين في حفل زفافهما والذي شارك فيه رغم حالته المرضية.ووجه طلعت زكريا، رسالة شكر لسعد الصغير، على المبادرة التي يقوم بها: "لو كل نجوم مصر اتبعوا مثل هذه المبادرات لن يكون هناك أي مشاكل في مصر".واستعاد طلعت زكريا، ذكريات خطوبته وحضور الفنان صلاح عبدالله معه، قائلًا: "طلبت منه عدم المبالغة مع أهل العروسة حتى لا يخرب الزواج ولكنه طلب أشياء كثيرة جدًا من والد العروسة وكان يقول لي هو أنت قليل، فرد عليه أبو العروسة قائلًا: دا لسة ممثل صغير إيه اللي بتطلبه، والزواج باظ".وأكد الفنان الراحل، خلال الحلقة، أنه دفع مؤخرا بقيمة جنيه واحد فقط، مشيرًا إلى أن قيمة المؤخر لا تقف عائقًا أمام الزواج.