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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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أول تعليق من آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز
الخميس 06/فبراير/2020 - 10:31 م
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علّق تركي
آل الشيخ
، رئيس
هيئة الترفيه
السعودية ومالك
ألميريا
الإسباني، على انتصار
الأهلي
الصعب على
بيراميدز
بهدفين
مقابل
هدف
في الجولة 16 من الدوري المصري.
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