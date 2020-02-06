«ميركل» تدعم جنوب أفريقيا في قطاع الطاقة

عرضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على الحكومة في جنوب أفريقيا لدى زيارتها هناك، مساعدة بلادها في توسيع نطاق إمدادات الطاقة الموثوق بها.وقالت ميركل، اليوم الخميس، في مستهل المباحثات مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوسا في مدينة بريتوريا: إن كلا البلدين يمكنهما التعاون بشكل وثيق في قطاع الطاقات المتجددة وفي بناء محطات الغاز الصغيرة.وأشاد الرئيس الجنوب أفريقي، بالتعاون مع ألمانيا، لاسيما في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة.يشار إلى أن جنوب أفريقيا، التي تعول حتى الآن بصفة خاصة على طاقة الفحم، تعاني حاليا من أزمة طاقة صعبة تشل الاقتصاد في البلاد.وأكدت ميركل أهمية التعاون مع رامافوسا بصفته شريكا لتنفيذ نظام متعدد الأطراف في العالم في ظل وجود سياسة تتجه نحو النهج القومي بشكل متزايد في كثير من الدول، مشددة على أهمية التعاون من أجل حل الأزمات في ليبيا أو في منطقة الساحل المهددة بالإرهاب.وأكدت المستشارة الألمانية التي يرافقها وفد اقتصادي، التعاون الجيد في قطاع الشركات، ولكنها دعت أيضا لاتخاذ إجراءات من أجل الوصول إلى الأسواق بشكل أقل بيروقراطية، موضحة أن 600 شركة ألمانية وفرت في جنوب أفريقيا نحو 100 ألف وظيفة.وفي الوقت ذاته أعلنت ميركل تعزيز التعاون في مجال التدريب المهني، وقالت: إن الحكومة الألمانية ستوفر 20 مليون يورو إضافية لهذا الغرض.وكان الرئيس الجنوب أفريقي، قد استقبل المستشارة الألمانية لدى وصولها صباح اليوم بمراسم عسكرية.