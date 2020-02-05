الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2020 بالاسم ورقم الجلوس
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:02 م
بعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول محافظة الدقهلية، نقدم رابطا مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية.
وذلك بعد انتظار طويل ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمى لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة ومجموع الدرجات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، عبر اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر الرابط هنا
2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".
3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".
واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية – نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019 2020.
وكشف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول 102 ألف و325 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 101 ألف و101 طالب وطالبة.
يذكر أن وكيل الوزارة قد تفقد كل لجان التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات النهائية، وأكد على ضرورة مراعاة الدقة في الأعمال لإعطاء كل طالب حقه. اضغط
وذلك بعد انتظار طويل ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمى لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة ومجموع الدرجات.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، عبر اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر الرابط هنا
2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".
3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".
واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020
ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية – نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019 2020.
وكشف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول 102 ألف و325 طالب وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 101 ألف و101 طالب وطالبة.
يذكر أن وكيل الوزارة قد تفقد كل لجان التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات النهائية، وأكد على ضرورة مراعاة الدقة في الأعمال لإعطاء كل طالب حقه. اضغط