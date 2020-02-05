رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالدقهلية
الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:54 م
ظهرت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019- 2020، للفصل الدراسى الأول بمحافظة الدقهلية، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام بالاسم ورقم الجلوس عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، عبر اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر الرابط هنا
2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".
3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".
واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الدقهلية – نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019 2020.
وكشف علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول 102 ألف و325 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 101 ألف و101 طالب وطالبة. شاهد
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة، عبر اتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر الرابط هنا
2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".
3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".
واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة بنسبة نجاح بلغت 88.5%، وبلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية المهنية 91.6%.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020
ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الدقهلية – نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية 2020 برقم الجلوس والاسم نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2019 2020.
وكشف علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المقيدين لحضور الامتحانات خلال الفصل الأول 102 ألف و325 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وعدد من حضر الامتحانات 101 ألف و101 طالب وطالبة. شاهد