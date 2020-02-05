البابا يستقبل راهبات دير العذراء بأستراليا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الراهبة يوليانة والراهبة فيرونيا، من دير القديسة دميانة بالبراري، وذلك قبل سفرهما إلى دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بكوينزلاند، أستراليا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال شهر فبراير المقبل لبدء صوم يونان المقدس، والذي يصومه الأقباط على مدار ثلاثة أيام، ثم يعقبه بعد فترة أسبوعين الصوم الكبير المقدس، والذي يستمر على مدار 55 يومًا ينقطع فيها الأقباط عن أي أطعمة غير نباتية، ويتنهي هذا الصوم باحتفالات عيد القيامة المجيد.