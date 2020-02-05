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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الطاقة الذرية: المباحثات مع بومبيو تناولت تعزيز السلام

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 04:18 م
بومبيو
بومبيو
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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن مباحثات المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان، ومسئولين أمريكيين آخرين في واشنطن، تناولت دعم الولايات المتحدة القوي، والمستمر لعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز السلام والتنمية العالميين.

وقال بيان للوكالة الدولية، اليوم الأربعاء، من مقرها في العاصمة النمساوية فيينا: إن جروسي أجرى سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والطاقة لمناقشة أولويات التغيير في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات المقبلة.

وذكر البيان، أن مواصلة توسيع الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية سيساعد العالم على التعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها، بما في ذلك تغير المناخ.

وشدد جروسي، في البيان، على جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز السلامة والأمن النوويين ومساعدة الدول التي تشرع أو تخطط لإدخال الطاقة النووية، لافتًا إلى الطبيعة المحايدة والتقنية والمهنية لأنشطة ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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