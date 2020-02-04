أول تعليق لوزير سابق عن مصر بعد شغل منصب جديد بالأمم المتحدة

أعرب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، عن سعادته بمنصبه الجديد، قائلًا:"أدين بالفضل لمصر لما وصلت إليه على المستويين المهني والدولي، وسأساند بلادي من خلال منصبي الجديد".أضاف محمود محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان، مساء الثلاثاء، أن علاقته بالأمم المتحدة قديمة وممتدة، منذ التحاقه بالبنك الدولي في العام 2010.وتابع "مع قرب انتهاء عملي في البنك الدولي بعد 10 سنوات، كان هناك نوع من أنواع الإشارات باستعداد المنظمة الأممية في الاستعانة بجهودي في مساندتهم".