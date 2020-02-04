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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: فحص جميع الركاب القادمين من الدول المتأثرة بـ«كورونا»

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب الأهواني
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قال الدكتور أيمن إمام مدير إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن الحجر الصحي يقوم بإجراءات وقائية، من خلال فحص ومناظرة جميع الركاب القادمين من جميع الدول المتأثرة بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أيمن إمام عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الإجراءات تشمل المسافرين وحركات التجارة والبضائع والنقل بشكل عام.

كما أوضح الدكتور أيمن إمام، أن الحجر الصحي على تواصل بكافة الأطراف المعنية بالمكافحة للإبلاغ عن أية حالة اشتباه، مشيرا إلى أن الطائرات مزودة بجهاز قياس الحرارة عن بعد، موضحا أنه جهاز فعال ودقيق مستخدم بواسطة منظمة العالمية في مختلف الدول والمطارات والموانئ.

وأشار مدير إدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة، إلى أن هذه الإجراءات من ضمن الفرز الصحي الأولي، وعند الاشتباه في أي حالة يتم تحويلها لطبيب متخصص لعلاج الحالة.

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