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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير الشئون المعنوية الأسبق: تفوق الجيش المصري عالميًا يدعو للشرف

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف أسباب تفوق الجيش المصرى عالميًا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:28 م
الدكتور سمير فرج،
الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلح
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قال الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن مصر هي أكثر دولة عربية مشاركة في التدريبات المشتركة مع دول أخرى، الأمر الذى يعكس قوة الجيش المصري لأن دول العالم لا تجري مناورات إلا مع الجيوش القوية.

وعن تصدر الجيش المصري للمركز التاسع عالميًا ضمن أقوى جيوش العالم متقدمًا على تركيا وإسرائيل، أكد الدكتور سمير فرج أن الجيش المصري يمتلك أعدادًا أكبر من الأسلحة لكن إسرائيل تعتمد على الرادع النووي.

وقال إن هذا الترتيب يدعو للشرف، مرجعًا سبب التقدم إلى الأسلحة الجديدة القادمة للقوات المسلحة إلى جانب المناورات المشتركة والتدريبات وكفاءة القتال.

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