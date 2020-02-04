مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف أسباب تفوق الجيش المصرى عالميًا

قال الدكتور سمير فرج، مدير الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة، إن مصر هي أكثر دولة عربية مشاركة في التدريبات المشتركة مع دول أخرى، الأمر الذى يعكس قوة الجيش المصري لأن دول العالم لا تجري مناورات إلا مع الجيوش القوية.وعن تصدر الجيش المصري للمركز التاسع عالميًا ضمن أقوى جيوش العالم متقدمًا على تركيا وإسرائيل، أكد الدكتور سمير فرج أن الجيش المصري يمتلك أعدادًا أكبر من الأسلحة لكن إسرائيل تعتمد على الرادع النووي.وقال إن هذا الترتيب يدعو للشرف، مرجعًا سبب التقدم إلى الأسلحة الجديدة القادمة للقوات المسلحة إلى جانب المناورات المشتركة والتدريبات وكفاءة القتال.