أيمن نصري: تحول تركيا لدولة استعمارية زاد من تجاوزاتها

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن تحول تركيا إلى دولة استعمارية، جعل تجاوزاتها تتزايد، فالتدخل العسكري في سوريا خلف تهجير قسري لعدد كبير من الأكراد، وضحايا سقطوا من الأطفال وكبار السن، وآثار نفسية.وأضاف نصري، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المعارضة التركية مازال لها دور كبير، فعدد كبير من الشعب التركي غير راض عن الأداء السياسي الخارجي، موضحًا أن الحقوقيين تواصلوا مع معارضين أتراك في الخارج، لأن من في الداخل تم التنكيل بهم.وعن دور المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال ناصري:"تحول لساحة تلاسن سياسي، فتركيا وقطر نجحتا في استقطاب عدد من المنظمات التي لها سمعة مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية".