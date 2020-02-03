مصري عائد من ووهان: ركاب الطائرة «أصحاء»

قال محمد نجاح، أحد المصريين الذين يتم إجلاؤهم من مطار ووهان، إنه تم توقيع الكشف على جميع المصريين قبل دخول المطار، مؤكدًا أن كل المصريين العائدين من مدينة ووهان غير مصابين وغير مشتبه بأحد منهم على الإطلاق وفى انتظار الطائرة.وأضاف "نجاح"، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن معظم المصريين العائدين إن لم يكن جميعهم هم أساتذة جامعات ومراكز بحثية في بعثة للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه أو أبحاث ما بعد الدكتوراه، والشاهد أنهم جميعًا على قدر من الوعي الكافي لحماية أنفسهم وعائلاتهم.وأشار "نجاح" إلى أنهم في حوارهم مع السفارة المصرية عند طلب عملية الإجلاء، طلبوا توقيع الكشف عليهم قبل دخول مطار ووهان وقبل دخول مصر، مشددين على أن يكون الحجر الصحى مشددًا وعلى أقصى درجة، مؤكدًا أن المصريين إذا شكوا في إصابتهم بأي فيروس فإنهم سيرفضون الرحيل لأنهم يخشون على أهاليهم.وأشاد "نجاح" بدور السفارة المصرية منذ اليوم الأول من انتشار الفيروس، قائلًا: "السفارة من أول يوم كانت على قدر المسئولية، بل فاقوا توقعاتي أنا شخصيًا في إدارة الأزمة، وأخص بالشكر السفير الدكتور محمد البدري اللي لما عرف إنى قلقان اتصل بيا شخصيًا يطمني"، مضيفًا أن مصر فاقت كل التوقعات في التعامل مع أزمة كورونا.ووجه "نجاح" رسالة لأهالي مطروح بصفة خاصة، قائلًا إنه يعتذر لإزعاجهم، لكن إجراءات الحجر الصحي في نهاية الأمر هي لصالح الجميع، مطمئنًا المصريين بعدم وجود حالة مشتبه بها.وأشارت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، إلى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائى أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد.ولفتت إلى تجهيز المعسكر الطبي للقادمين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي الفيروس، بعيادات باطنة وأمراض صدرية وأطفال وتزويده بالأجهزة الطبية وغير الطبية المطلوبة، وإنشاء معمل تحاليل مركزي يضم (معمل فيروسات، معمل كيمياء وأمراض الدم)، وإنشاء صيدلية مركزية بها جميع أدوية الأمراض المزمنة والمعدية، وإنشاء مخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى، وإنشاء مخزن للمهمات اللوجستية بالكامل، والدفع بـ4 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم، و25 سيارة إسعاف برعاية مركزة، وكذا توفير خدمات النظافة من خلال الشركات المتخصصة، وتوفير وجبات التغذية.