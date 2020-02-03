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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الهلالى: «مطلوب خطاب دينى يخلى الناس راضية عن ربنا».. (فيديو)

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:36 ص
سعد الدين الهلالي
سعد الدين الهلالي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك فرق بين تجديد الخطاب الديني وبين تجديد الفكر الديني، فتجديد الخطاب يعني تغيير الكلمات لكن الأفكار ثابتة، أما تجديد الفكر فيعني تقليب المباديء والتفكير فيها مرة أخرى، هل يثبت عليها أم يغيرها؟.

وأضاف «الهلالي»، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر»: «تغيير الفكر أن نفكر: هل يوجد عذاب قبر أم لا يوجد؟، هل ضرب المرأة جائز أم حرام؟»، مشيرًا إلى أن بعض الأفكار كانت مقبولة في وقتها أما الآن بسبب المتغيرات والمعرفة قد لا تعد مقبولة.

وأردف: «بالنسبة للأخلاق فهي إنسانية، ليست مسيحية ولا إسلامية ولا يهودية، الكتب السماوية جاءت تؤكد على الأخلاق، لم تؤسس الأخلاق، الدين لم يأتي بالأخلاق، وإنما أكدها».

وتابع: «مطلوب خطاب يجعل الناس تبقى راضية عن ربنا، وفرحانة بربنا، ولو رضيت عنه، ربنا هيرضى عليهم».

وأكد «الهلالي» أن الفتاوى يجب أن تتسق مع قناعاتك ومع إنسانيتك، وألا تقبل بها كارهًا لها.

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