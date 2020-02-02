رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يحجز 160 مغربيًا قادمًا من الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:58 م
كورونا
كورونا
محمد عمر
طباعة
احتجزت السلطات المغربية عشرات القادمين من مواطنيها من الصين خشية إصابتهم بفيروس كورونا القاتل.

وأوضح موقع "هسبريس" المغربي، مساء اليوم، أنه تم توزيع المواطنين القادمين من ووهان الصينية إلى مستشفى سيدي سعيد بمكناس الذي استقبل 93 شخصًا والمستشفى العسكري محمد الخامس بمدينة الرباط الذي استقبل 74 شخصًا آخرين، ويجري الأطباء الفحوصات اللازمة لهم.

ووصلت طائرة خاصة تقل المغاربة المقيمين بمدينة ووهان، الأحد، في مطار بنسليمان ضواحي مدينة الدار البيضاء، واستقبلتهم أطقم طبية متخصصة من أجل إخضاعهم للمراقبة الطبية، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

أعلنت الصين في وقت سابق عن وفاة أكثر من 300 شخص جراء إصابتهم بكورونا فيما أصيب أكثر من 11 ألف آخرين، ووصل المرض إلى أكثر من 20 دولة حتى الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«ديلي ميل»: الفزع ينتاب العالم بسبب فيروس كورونا

مطار دبى يفحص المسافرين خوفًا من «كورونا»

فيتنام تؤكد إصابة شخصين قدما من الصين بفيروس «كورونا»

رئيس «ووهان» يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدوم.. تعليق تاريخي من إكرامي الكبير على رحيل نجله عن الأهلي

منذ يوم

زوج رحاب بدر يخرج عن صمته: «موتها جنائي»

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عمرو دياب يجبر تامر حسني على تأجيل حفله بالتجمع

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة منال سلامة

حريق في الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالرى

مصرع فتاة صدمتها سيارة فى مصر الجديدة

فتاة المعادى تروى تفاصيل الاعتداء عليها فى الإسكندرية (صور)

إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

image description

خريطة نقل قاطني العشوئيات (إنفوجراف)

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

إجراءات استخراج تصريح دفن (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

نجم الساعة

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

الصحة

تطعيم الإنفلونزا يحمي من الأزمات القلبية

رائحة الورد تحسن القدرة على التعلم أثناء النوم

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

منوعات

إقبال متزايد من الرجال على زيادة طولهم لجذب النساء

المستشار النمساوي يعارض إعادة عملية «صوفيا»

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020

نتيجة الصف الأول الثانوي 2020 الترم الأول بالاسم

مقالات الرأي
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «١-٢»
د. منى حلمى
العدالة بين الأزواج والزوجات.. «الطريق المختصر» لتجديد الخطاب الدينى
د.أحمد الخميسى
يا إلهى.. كم تنتهى الأشياء بسرعة مذهلة
ماجد حبته
لقاء على «لا شرف» أحمق تركيا
المزيد

الثقافة

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تحيي حفلا بالسادات

الأربعاء.. عرض فيلم جوائز الأوسكار Argo بالثقافة السينمائية

«فطائر التفاح» على مسرح الغد.. الليلة

جمعية النقاد المصريين تعرض «رزق السينما».. الليلة