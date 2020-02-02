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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تحمي مصر حدودها من كورونا؟.. «الصحة» تجيب

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:02 م
كورونا
كورونا
أحمد عبد العزيز
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات الوقائية بجميع منافذ دخول البلاد، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تبدأ بمناظرة جميع المسافرين، واتخاذ إجراءات وقائية تجاههم، بقياس درجة الحرارة، وفي حالة الاشتباه يتم عزل الحالة المشتبه فيها، ويتم تحويلها إلى مستشفى الحميات للتعامل معها.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أنه يتم إصدار كروت مراقبة للحالات القادمة من الصين، ومن أي دولة يوجد بها فيروس كورونا، مدون عليها جميع بيانات المسافر، وساعة وصوله للبلد، ويتم التواصل مع الحالات بشكل مستمر خلال 14 يومًا، ومتابعتها بشكل دوري.

ولفت مجاهد إلى أن الإجراءات الوقائية متبعة بجميع المطارات، وتتم إعادة من يرغب من المصريين في الصين إلى مصر، وتم تجهيز مكان مخصص للحجر الصحي لاستقبال هؤلاء من حيث العيادات الخارجية ومعمل مجهز بالكامل وغرفة أشعة مجهزة.

وتابع: "عملنا دورات تدريبية للأطباء على أعلى مستوى لـ27 مديرية، وطريقة التعامل مع المريض، والأعراض ومنظمة الصحة العالمية تشرف على التدريبات".

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