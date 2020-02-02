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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أمينة النقاش: 10 كتب جديدة لصلاح عيسى قريبًا

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:47 م
أمينة النقاش
أمينة النقاش
كتب: حسام الضمراني
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قالت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، رئيس تحرير صحيفة الأهالي، إنها بصدد إصدار 10 كتب لم تنشر لزوجها الكاتب الكبير الراحل صلاح عيسى.

وقالت النقاش، خلال لقاء فكري بالقاعة الرئيسية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إن شقيقها الناقد الراحل رجاء النقاش أول مَن قدّم شعراء المقاومة الفلسطينية في عالمنا العربي.

وأكدت زوجة الكاتب الكبير صلاح عيسى إن فيروز عندما منعت من دخول مصر بسبب أغنيتها عن أم الدنيا ذهب رجاء النقاش إلى وزير الثقافة واستطاع منه الحصول على موافقة بدخول جارة القمر المحروسة، وكذلك عندما مُنع نزار قباني من دخول البلاد أرسل إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يطالبه برفع الحظر عن الشاعر العراقي الكبير وهو ما استجاب له فورًا.

تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض الذي شهد إقبالًا كبيرًا هذا العام من العارضين والدول المشاركة.

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