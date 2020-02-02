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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادات «جبهة الإصلاح» يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:07 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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تقدم، منذ قليل، عدد من أعضاء جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، لعضوية مجلس النقابة العامة.

وتقدم المحامي نبيل عبد السلام، عن استئناف الإسماعيلية، ومحمود الداخلي، نقيب الجيزة الحالي، لعضوية المجلس عن محكمة استئناف القاهرة "الجيزة"

كما تقدم محمد عبد الستار بدر، عن استئناف طنطا، وعبد الحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة الحالي.

وكان قد تقدم في وقت سابق، محمد عبد الوهاب، عضو مجلس النقابة العامة عن محكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد راضي مسعود عن محكمة استئناف القاهرة، وسعيد حسن، نقيب السويس الحالي، عن محكمة استئناف الإسماعيلية، ومحب مكاوي الذي امتنع سامح عاشور عن تسليمه أوراق الترشح ضاربا بالأحكام القضائية عرض الحائط.

وسوف تعلن الجبهة قائمتها النهائية عقب غلق باب الترشح.

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