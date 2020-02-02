حفل موسيقي لدويتو «العود والمندولين» بساقية الصاوي اليوم

تستضيف قاعة الحكم في ساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد٬ حفلًا موسيقيًا يحييه أول دويتو في مصر والوطن العربي لآلتي العود والمندولين: عزة مندولين وإسلام طه.ويقدم الثنائي عددا من المؤلفات لكبار الملحنين المصريين منهم: موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والملحن الكبير بليغ حمدى، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغربية.وتستقبل قاعة النهر٬ في السابعة مساء اليوم أيضا٬ حفل فني لفرقة "كاريزما"، التي تأسست منذ 4 سنوات.