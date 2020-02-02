حفل موسيقي لدويتو «العود والمندولين» بساقية الصاوي اليوم
الأحد 02/فبراير/2020 - 09:45 ص
نضال ممدوحطباعة
تستضيف قاعة الحكم في ساقية الصاوي بالزمالك٬ في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد٬ حفلًا موسيقيًا يحييه أول دويتو في مصر والوطن العربي لآلتي العود والمندولين: عزة مندولين وإسلام طه.
ويقدم الثنائي عددا من المؤلفات لكبار الملحنين المصريين منهم: موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والملحن الكبير بليغ حمدى، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغربية.
وتستقبل قاعة النهر٬ في السابعة مساء اليوم أيضا٬ حفل فني لفرقة "كاريزما"، التي تأسست منذ 4 سنوات.
ويقدم الثنائي عددا من المؤلفات لكبار الملحنين المصريين منهم: موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والملحن الكبير بليغ حمدى، بالإضافة إلى عدد من المؤلفات الغربية.
وتستقبل قاعة النهر٬ في السابعة مساء اليوم أيضا٬ حفل فني لفرقة "كاريزما"، التي تأسست منذ 4 سنوات.