بدء حفل توقيع المجموعة القصصية «الرقص في الجنة» بمعرض الكتاب

أطلقت دار ديير للنشر والتوزيع مساء السبت حفل توقيع الكاتب محمد عدلي بجناح A28 الصالة الثانية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لمؤلفه الرقص في الجنة وهو عبارة عن مجموعة قصصية تتكون من 10 قصص منفصلة عن بعضها البعض.وحرص عدد كبير من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ51 على حضور حفل توقيع كتاب "الرقص في الجنة" للكاتب محمد عدلي، وشهد حفل التوقيع إقبالا كبيرًا من قبل رواد المعرض، والتقاط صور تذكارية ومعربين عن إعجابهم الشديد للكتاب.وأشاد عدلي بتنظيم معرض الكتاب هذا العام، إضفة إلى الشباب المتطوع لخدمات زوّار المعرض، مؤكدًا أن المعرض هذا العام يؤكد النهضة الثقافية في مصر.تنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.