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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

تصنيع البلياتشو والمهرج في أيادي أطفال معرض الكتاب (صور)

السبت 01/فبراير/2020 - 09:51 م
البلياتشو
البلياتشو
ايهاب مصطفى
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يوما بعد يوم يتزايد إقبال الأطفال على الورش الفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بعنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" في الفترة من ٢٣ يناير حتى ٤ فبراير، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وواصلت الإدارة المركزية للدراسات والبحوث تنفيذ ورشها الفنية التي تنوعت ومنها وشة رسم على وجوه الأطفال لشخصيات كرتونية محببة إليهم، ورشة تصميم لوجو، ورشة عمل أورجامى بشكل دودة بإستخدام ورق كانسون وعيون بلاستيك، تصميم كتاب بعنوان "مخاطر الألعاب الإكترونية"، ورشة عرائس بلياتشو باستخدام الشاليموه والعلب البلاستيك والورق الملون عمل مجسم للكمبيوتر بالصلصال.

وفي جانب العروض المسرحية "اتفرج ياسلام" أقيم عرض بعنوان "مملكة القرود" لفريق مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، كما استمرت عروض عرائس الماريونت على موسيقى حضرة العمدة، والتنورة، بجانب عرض "مبروك ولبلب" لفرقة أجيال بقيادة عمرو حمزة.

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