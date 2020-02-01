فاطمة ناعوت توقع كتابها «شرفتى محطُّ العصافير»

وقعت الكاتبة فاطمة ناعوت كتابها في معرض الكتاب لعام 2020 وهو "شرفتى محط العصافير".وأشادت فاطمة ناعوت بمعرض الكتاب تنظيمه هذا العام، بالإضافة إلى إشادتها بالأعداد الكبيرة التى توافدت على معرض الكتاب.وتشارك الكاتبة فاطمة ناعوت بكتابين جديدين هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، وهما "شرفتي محطُّ العصافير" صادر عن دار "روافد" صالة 2 جناح A 6، والثاني كتاب "نصفُ شمس صفـراء" صادر عن دار "المدى" ومكانها في صالة 2 جناح A 1 بالمعرض.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من إفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان، شخصية المعرض، وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.