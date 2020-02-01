جناح سندباد للنشر يجذب رواد معرض الكتاب بأفلام الكارتون

جذب جناح سندباد للنشر والتوزيع السبت، زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، والذي توافد عليه الجمهور منذ صباح اليوم.وقام الجناح بعرض عدد من الأفلام الكارتونية التي جذبت للجمهور خاصة الأطفال، بجانب كتيبات وألعاب الأطفال كانت معروضة في الجناح.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير، وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل جمال حمدان شخصية المعرض الذي شهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.