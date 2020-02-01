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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: وضعنا خطة وقائية لمواجهة «كورونا»

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
ياسمين عباس
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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنه منذ أول دقيقة أعلنت فيها منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي، وانتشاره في الصين، وضعت وزارة الصحة المصرية خطة وقائية للتصدي للفيروس.

وأضاف خالد مجاهد، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "dmc"، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أشرفت على الخطة الموضوعة بنفسها، وهذا في جميع منافذ البلاد البحرية والبرية والجوية، والمحاجر الصحية، إضافة إلى تفقدها لمطار القاهرة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الوضع في مصر مطمئن حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مشتبه فيها بفيروس الكورونا المستجد، منوهًا بأن وزيرة الصحة تتفقد المحاجر الصحية التي تم تخصيصها لاستيعاب المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، فضلًا عن توفر سبل الإعاشة والإقامة لمدة 14 يومًا.

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