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السبت 01 فبراير 2020 الموافق 07 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 11:30 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آلاء حسن
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تستضيف قاعة ضيف الشرف ببلازا 2، ندوة عن "الأدب والفن في ضوء الكتاب الصوتي والفنون السمعية"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.

ويشارك في الندوة كل من محمد عصمت وإبراهيم أحمد عيسى، والكاتب الصحفي سامح فايز.

وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.

وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.
«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب
«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب
«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب
«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب
«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب
«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب

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