«الأدب والفن فى ضوء الكتاب الصوتى» ندوة بمعرض الكتاب

تستضيف قاعة ضيف الشرف ببلازا 2، ندوة عن "الأدب والفن في ضوء الكتاب الصوتي والفنون السمعية"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51.ويشارك في الندوة كل من محمد عصمت وإبراهيم أحمد عيسى، والكاتب الصحفي سامح فايز.وتنعقد هذه النسخة من معرض الكتاب من 22 يناير إلى 4 فبراير.وتشارك السنغال كأول دولة من أفريقيا كضيف شرف، فيما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.وشهد المعرض هذا العام إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة.