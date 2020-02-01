محمد ممدوح ينتهى من تصوير «العارف»

انتهى الفنان محمد ممدوح من تصوير مشاهده بالكامل ضمن أحداث فيلم "العارف.. عودة يونس" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، حيث يظهر من خلاله كضيف شرف وتم تصوير مشاهده في الديكور المخصص للعمل بماليزيا.وأوشك "ممدوح" على إنهاء كافة مشاهده ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي، ومن المقرر عرضه خلال موسم الصيف المقبل.ويلعب السقا، خلال أحداث الفيلم، دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.يذكر أن فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا، وإخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولته كل من منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، وزكي فطين عبدالوهاب، وريم مصطفى، ومحمود غريب.