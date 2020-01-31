غدًا.. بدء تلقي طلبات قيد خريجي التعليم المفتوح بـ«المحامين»

تتلقى هيئة المكتب بالنقابة العامة للمحامين طلبات قيد التعليم المفتوح من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، غدًا السبت، تمهيدا للقيد بنقابة المحامين نفاذا لقرارات المجلس في اجتماعه الأخير.وشددت النقابة أن القيد سيكون مفتوحًا لخريجي نظام التعليم المفتوح بنظام الثانوية العامة فقط، وليس الدبلومات الفنية، مطالبة خريجي التعليم المفتوح مسبوق بثانوية عامة التوجه للنقابة؛ لتقديم أوراق القيد لدى محمود فهمي مدير الشئون القانونية بالنقابة بمقر الشؤون القانونية بالعقار المجاور لنقابة المحامين بشارع رمسيس بالدور الأول.قال مجدي سخي وكيل مجلس نقابة المحامين، إن تقديم التعليم المفتوح ثانوية عامة الذي يبدأ غدًا ليس مجرد تسجيل بيانات فقط بل يجب تقديم ملف القيد كاملا مستوف جميع الأوراق، موضحًا أن تقديم أصل شهادة الثانوية العامة وكافة الأوراق المطلوبة المدونة بنموذج طلب القيد الموجود بالنقابة العامة والنقابات الفرعية شرطًا للقيد بالنقابة.