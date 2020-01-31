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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران» تسير 106 رحلات جوية بمطار القاهرة.. اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:56 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
محمود السعدى
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تُسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة، 106 رحلات جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية المصرية؛ استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.

وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي يتم تقديمها على متن الطائرات وبالمطارات المصرية، فضلا عن حسن الاستقبال وسرعة إنهاء إجراءات السفر والوصول.

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