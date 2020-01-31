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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:07 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
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عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لقاءً مفتوحًا مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا، والذى يضم 42 شابًا وفتاة، وذلك بهدف ربط الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر والوقوف على حجم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وياتي ذلك اللقاء في إطار مواصلة عاصمة الشباب الأفريقى، استضافة الوفود الشبابية والفعاليات والأنشطة المختلفة على أرضها، حيث يهدف إلى الدعوة إلى التصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية.

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأبناء الجالية المصرية فى أستراليا ضمن رحلتهم التى يقومون بها لزيارة المعالم الأثرية والسياحية في مصر، والتى يسعدها عودة وحنين أبنائها لجذورهم، والتواصل مع وطنهم في ثوبه الجديد بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء.

وشدد على ضرورة إطلاع الشباب على آخر المستجدات التى تشهدها مصر سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا بمشروعات عملاقة وقومية، مؤكدًا على أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مدركة تمامًا لأهمية التواصل مع أبنائها في الخارج باعتبارهم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصرى ليعزز روح التواصل بين المصريين، وهو ما تقوم بتنفيذه على أرض الواقع بجهود متميزة وراقية وزارة الهجرة تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم.

وقدم محافظ أسوان بالإنابة عن أهالى المحافظة الشكر والتقدير إلى المحكمة الجزئية على جهودها بشأن إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على ابن أسوان «على أبو القاسم»، لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية وهو الذى لاقى إشادة وتقدير فى كل أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أن هذا يؤكد بدوره بأن مصرنا الحبيبة تعيش خلال المرحلة الراهنة فترة من أكثر فترات التغيير والنمو والنماء نحو الأفضل والمستقبل المشرق والمبشر للخير، موضحًا أنه منذ إعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقى فإن ذلك ساهم بوضعها فى بؤرة الاهتمام والأحداث، وبالتالى تنظيم العديد من المهرجانات والمنتديات الدولية والقارية والمحلية، علاوة على أنها واحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية، وأيضًا الجاذبة للاستثمار، حيث تشهد أسوان حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وأيضًا مشروع مصنع كيما 2.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لوزيرة الهجرة، كما قام بتوزيع الميداليات التذكارية على الوفد الشبابى.
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)
حوار مفتوح مع شباب الجالية المصرية بأستراليا في أسوان.. (صور)

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