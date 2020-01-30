توافد الزائرين على معبد أبوسمبل لانخفاض أسعار التذاكر

شهد معبد أبوسمبل جنوب أسوان، إقبالًا كبيرًا من آلاف الزائرين المصريين، منذ بدء إجازة نصف العام الدراسى، للاستمتاع بزيارة هذا المعبد العريق الذي يعتبر درة التاج فى المعابد النوبية القديمة.وقال أحمد مسعود، مدير صندوق، إنقاذ آثار النوبة فى منطقة أبوسمبل، إن السياحة الداخلية تتوافد بكثافة حاليًا على منطقة معابد أبوسمبل بحرًا وبرًا وجوًا.وأضاف أن قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50% خلال فترة إجازة نصف العام، كان له تأثير إيجابي كبير في تزايد إقبال المصريين على زيارة معبد أبوسمبل وغيره من المعابد الأثرية الأخرى.