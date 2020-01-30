مديرة معهد كونفوشيوس: أرسلنا وفد أطباء للصين لتعلم زراعة الرئة

قالت الدكتورة إسراء عبد السيد، مديرة معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، إنه سيبدأ قريبًا الإعلان عن برامج التدريب لورشة نوبان في جامعة عين شمس، والتي تطور فكرة التعليم الفني.وأضافت: "فيما يخص البحث العلمي أصبحنا ننظر للصين بأن بها علومًا وتكنولوجيا تستحق البحث كان هناك في فترة وجهة الباحثين في أوروبا وأمريكا، اتجهنا للصين واليابان وكوريا ووجدنا تعاونا كبيرا معهم".وتابعت: "حتى الآن لا يوجد لدينا زراعة رئة أرسلنا وفدا منذ ٨ أشهر على مستوى العالم لتعلم زراعة الرئة وهذا ثمرة جهود مصرية، وهناك ٣٤ طبيبا للتدريب على زراعة الرئة"، وذلك خلال ندوة "العلاقات الإفريقية الصينية.. تاريخ ومستقبل" والمقامة في معرض الكتاب، بمشاركة حسين عيسى- أماني الطويل- ماجد أبو الخير- السفير هاني خلاف عماد الأزرق- إسراء عبد السيد- لي دونج "الوزير المفوض بالسفارة الصينية".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض، خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير، في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.