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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

القوى العاملة: 6761 فرصة عمل برواتب تصل إلى 5400 جنيها بسوهاج

الخميس 30/يناير/2020 - 11:31 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليماته لمدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بعرض فرص العمل المتبقية من ملتقى التوظيف، الذي عقدته المديرية بمدينة المراغة بالمحافظة منذ أيام قليلة، والبالغة 6761 فرصة عمل، من إجمالي 9661 فرصة عمل مقدمة من 21 شركة طرحت خلال الملتقى، وذلك بعد أن قام بملء استمارات التشغيل نحو 2900 شاب.

وكلف الوزير مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج الدكتور هشام أبو زيد، بضرورة متابعة التشغيل للشباب في الشركات التي حررت لهم عقود عمل وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وضمان وجود استمارة رقم 1 تأمينات لضمان التأمين على العمال، وتأكيد مبدأ الأمان الوظيفي.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، إن توجيهات الوزير بعقد الملتقى جاءت في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرواتب مجزية تبدأ من 2600 جنيه، وتصل في بعض الوظائف إلى 5400 جنيه وذلك بحسب المؤهل والخبرة.

وتنوعت الوظائف ما بين مهندسين مدنيين، ومهندسي كهرباء، ومحاسبين، ومهندسين زراعيين، وأطباء بيطريين، وكاشير، ومديري فروع، وطباخين، وفنيين إنتاج، ومندوبي مبيعات، وتسويق، وسائقين، وعمال مزارع، ومشرفين أمن، وعمال خدمات، وغيرها من الوظائف المتبقية التي تقوم المديرية بطرحها حاليا.

وأضاف هشام أبو زيد أنه تنفيذا لتكليفات الوزير بضرورة استيفاء الشركات نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة، طبقا للقانون 10 لسنة 2018، فإن الشركات تلقت طلبات من ذوي الهمم طبقا لما يناسب قدراتهم ومؤهلاتهم.

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