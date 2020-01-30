أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرف التجارية إن هناك استقرار في أسعار مواد البناء في الأسواق.وأضاف الزيني في تصريحات لـ "الدستور"، أن أسعار الأسمنت سجلت داخل المصنع من 640 جنيهًا وحتى 720 جنيهًا.وأوضح أن سعر الطن في السوق "المستهلك" يبدأ من 720 جنيهًا ويصل بحد أقصى 820 جنيهًا للطن، وسجل سعر الطن تسليم المصنع ليبدأ من 640 جنيهًا وحتى 720 جنيهًا بحد أقصى.ولفت إلى أن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأسمنت بسبب وفرة المعروض في الأسواق فضلًا عن تراجع سعر الدولار مما تسبب في حالة ثبات للأسعار بشكل عام.