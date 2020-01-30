رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 30 يناير 2020 الموافق 05 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسمح لـ«كوريا الجنوبية» بإجلاء رعاياها من «ووهان»

الخميس 30/يناير/2020 - 08:08 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
طباعة
أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تلقت إخطارا من الحكومة الصينية بالسماح برحلة لطائرة مستأجرة واحدة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان بوسط الصين، التي نشأ فيها فيروس "كورونا الجديد".

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، بأن الحكومة الكورية الجنوبية تتشاور مع الحكومة الصينية من أجل تشغيل الطائرة المستأجرة خلال اليوم.

وكان من المقرر أن تغادر طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الكورية صباح اليوم إلى ووهان لإجلاء نحو 700 كوري جنوبي من مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.

وتخطط الحكومة لإرسال طائرة مستأجرة إلى ووهان لإجلاء رعاياها في وقت لاحق من اليوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يرسل طائرة لإجلاء مواطنيه من الصين

أمريكا تجهز لإجلاء رعاياها من «ووهان» الصينية

اليابان: سنجلي جميع رعايانا الراغبين في العودة من« ووهان»

ألمانيا تجهز لإجلاء رعاياها من ووهان الصينية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

أبرزها «جنس وإلحاد».. 5 وقائع جعلت من أحمد الفيشاوى «تريند»

منذ حوالي 15 ساعة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

منذ حوالي 14 ساعة

الخطيئة الكاملة.. سر اتهام أحمد عز لزينة في شرفها

منذ يوم

أول تعليق من السعودية على «خطة السلام الأمريكية»

الصور

image description

مباراة تعادل الزمالك ووادي دجلة في الدوري العام

image description

رئيس الوزراء يتفقد الأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

ورشة تدريبية «لميسرى الابتكار» بأسوان (صور)

image description

انطلاق مؤتمر تجديد الخطاب الدينى

image description

بـ«صندوق الورنيش».. مسن يسعى وراء رزقه بأسوان

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

تفاصيل ضرب طبيب لزميله داخل غرفة عمليات مستشفى بنها الجامعى

ضبط شاب حاول اغتصاب طفلة داخل مسجد بحلوان

«شيرين» تكشف كواليس عودتها للمسرح مع سمير غانم

إنفوجراف

image description

ما هو تحدي دوللي بارتون؟ (انفوجراف)

image description

ما هو البلاغ الكاذب.. وما عقوبته؟ (انفوجراف)

image description

مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا بمؤشر التنافسية العالمى 2019 (إنفوجراف)

image description

مشاهير أصيبوا بالزهايمر فى آخر أيام حياتهم.. (انفوجراف)

أيام زمان

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

سر قرار أم كلثوم اعتزال الفن بعد ثورة يوليو.. «شخصية مهمة أمرتها بالتراجع»

اعترافات أول محامية في تاريخ مصر.. «كنت بلمع حذاء زوجي»

لعبة الحظ.. هكذا حصلت ليلى مراد على البراءة من العمالة لإسرائيل

نجم الساعة

أسرار النشيد الوطني لمصر.. «عبد الناصر رفض كلمة الله أكبر لسبب غريب»

الصحة

أبرز النصائح للقضاء على «السيلوليت» في شهر

الضوء الأزرق يساعد على تخفيف مضاعفات ارتجاج المخ

دراسة تكشف أثر فقدان حاسة الشم على العلاقة الزوجية

بعيدًا عن الأدوية.. 6 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على الاكتئاب

منوعات

الشاي يحد من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

وفاة أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 127 عامًا

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوى 2020 التيرم الأول

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2020

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَن يُوقف مخططات الاستعمار التركى لليبيا؟!
جلال حمام
وعود أردوغان.. دخان فى الهواء
صفوت البياضي
نعيش عالم الضغوط النفسية فهل من مخرج؟
ماجد حبته
الشعب الفلسطينى سيد قراره
المزيد

الثقافة

فرقة «بهججة» تطل على جمهور الإسكندرية بالجزويت.. الليلة

اليوم.. عرض فيلم «استبدال» لــ إنجيلينا جولى بمكتبة الزاوية الحمراء

عرض فيلم «لما بنتولد» بقصر المانسترلي.. الليلة

«كن مع الفائزين».. كتاب جديد لعادل الحلبي عن دار النخبة