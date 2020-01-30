الصين تسمح لـ«كوريا الجنوبية» بإجلاء رعاياها من «ووهان»

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تلقت إخطارا من الحكومة الصينية بالسماح برحلة لطائرة مستأجرة واحدة لإجلاء رعاياها من مدينة ووهان بوسط الصين، التي نشأ فيها فيروس "كورونا الجديد".وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، يونهاب، بأن الحكومة الكورية الجنوبية تتشاور مع الحكومة الصينية من أجل تشغيل الطائرة المستأجرة خلال اليوم.وكان من المقرر أن تغادر طائرتان تابعتان للخطوط الجوية الكورية صباح اليوم إلى ووهان لإجلاء نحو 700 كوري جنوبي من مركز تفشي فيروس كورونا الجديد.وتخطط الحكومة لإرسال طائرة مستأجرة إلى ووهان لإجلاء رعاياها في وقت لاحق من اليوم.