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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هانى سلامة يزور مستشفى الناس للأطفال (صور)

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:30 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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زار الفنان هاني سلامة مستشفى "الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة اليوم، وكان في استقباله كل من أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، والدكتور أحمد حنفي، مدير المستشفى.

كما أعرب "سلامة" عن فخره الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات، والطاقة الاستيعابية، والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى دون مقابل، وأضاف أن المستشفى يعد نموذجا إيجابيا للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه.

فيما عبرت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن تقديرها وسعادتها لزيارة الفنان "هاني سلامة" مستشفى "الناس"، مشيرة إلى أنه مشروع خيري يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية، ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، وقد أسسه خميس عصفور لخدمة المواطن المصري البسيط، وتديره مؤسسة الجود الخيرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي.
هانى سلامة يزور مستشفى الناس للأطفال (صور)
هانى سلامة يزور مستشفى الناس للأطفال (صور)
هانى سلامة يزور مستشفى الناس للأطفال (صور)
هانى سلامة يزور مستشفى الناس للأطفال (صور)

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