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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

2.392 مليار دولار.. تفاصيل بيع حصة «فودافون» في مصر لـ«STC» السعودية

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:05 ص
فودافون
فودافون
اكرم عمران - طارق عتمان
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أعلنت مجموعة "فودافون" العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC، توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لـ55% حصة الأولى في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية، بقيمة تقترب من 2.392 مليار دولار أمريكي، وفق بيان رسمي.

وتعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل في السوق المصري تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار في استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها في قطاعي الشركات والأفراد.

هل ترحل "فودافون من مصر"

وأفصحت الشركة العالمية، في بيانها، عن نيتها الاستمرار في وجودها في السوق المصري عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية "VOIS" المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين في مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية 7 آلاف و800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 20202021.

وقال نيكولاس ريد، في البيان، الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون، في بيان رسمي للشركة اليوم: "أشعر بالفخر بنجاح شركة فودافون مصر وريادتها فى السوق المصرى كشبكة المحمول رقم واحد وأثق باستمرارية هذا النجاح والتقدم مع شركة الاتصالات السعودية STC، إن هذه الخطوة تتماشى مع أولوياتنا في تعظيم الفائدة لاستثماراتنا في الأسواق العالمية، والتركيز على أسواق أوروبا وأفريقيا وتقليل أعباء الديون الصافية والذي من شأنه تحقيق أفضل عائد لمساهمينا، تواجدنا في السوق المصري حقق نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات عديدة، ونتطلع إلى لمواصلة هذه العلاقة الوثيقة مع الشركة في مصر من خلال اتفاقية الشراكة الجديدة طويلة الأجل وأيضا من خلاف شركة فودافون للخدمات الدولية VOIS".

استحواذ سعودي

ومن ناحيته، قال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، إن الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل "فودافون مصر" خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ما يؤكد على سعينا للريادة في مجال الاتصالات، ليس فقط في السعودية بل إقليميا.

وأضاف ناصر: "فودافون مصر هي شبكة المحمول الرائدة في السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالي النافي للجهالة)".

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالي النافي للجهالة على شركة فودافون مصر، ومن المتوقع إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020.

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