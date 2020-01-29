مطار القاهرة يستقبل الطائرة التاسعة لايرباص 200 منتصف الشهر المقبل

تستعد شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لاستقبال الطائرة التاسعة من طراز إيرباص 200 300 قادمة من كندا، للانضمام إلى الاسطول الجوي للشركة، ضمن الصفقة التي ابرمتها وزارة الطيران المدني أواخر 2017 والتى تضمن شراء 35 طائرة حديثة مختلف الطرازات، لتطوير وتحديث الطائرات بشركة مصر للطيران.ومن المقرر أن، تصل الطائرة الجديدة إلى مطار القاهرة الدولي، منتصف الشهر المقبل، حيث سيتم إقامة احتفالية كبرى بصالة 4 بطريق مطار القاهرة، بحضور مسئولى وزارة الطيران المدني والجهات المختصة العاملة بالمطار.وكانت شركة مصر للطيران قد استقبلت 8 طائرات من ذلك الطراز الحديث، ومن المقرر أن تستلم الشركة 12 طائرة من ذات الطراز الحديث، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على الدخول بقوة للمنافسة في سوق النقل الجوي العالمي، في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها الطيران المدني على مستوى العالم خلال الآونة الاخيرة، عبر اقتناء أحدث الطائرات ذات الطرازات المتنوعة والحديثة.